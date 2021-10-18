Евросоюз готовит новые санкции против "Белавиа" из-за нелегальных мигрантов

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят санкции в отношении белорусских компаний, в частности государственного авиаперевозчика "Белавиа", с целью не позволить им доставлять мигрантов в Минск, откуда они нелегально отправляются в страны Евросоюза.

Об этом ряд глав МИД заявили перед началом заседания Совета ЕС в Люксембурге, которое состоится в понедельник, 18 октября, передает Deutsche Welle.

На введении новых санкций настаивают Латвия, Литва и Польша – страны, граничащие с Беларусью.

"Нам нужно обсудить ситуацию и ввести более строгие санкции, в особенности принимая во внимание, что Беларусь и господин Лукашенко продолжают использовать миграцию как гибридное оружие", – заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Он уточнил, что имеет ввиду санкции в отношении "так называемых "туристических компаний", организовывающих полеты".

"Нам надо ввести санкции против "Белавиа" в полной мере, чтобы она не могла получать никакой технической помощи", – добавил глава МИД Латвии.

За введение санкций против "Белавиа" высказался и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Нам нужно найти способы остановить полеты в Беларусь, в Минский аэропорт. Санкции против "Белавиа" – это один вопрос. Второй вопрос – нам надо послать сигнал авиалиниям, привозящим людей из любой другой страны в Беларусь с намерением дальнейшей миграции, – что они не останутся незамеченными в Европе, что мы видим это, и то, что они делают, неправильно", – отметил литовский министр.

Усиление санкций поддержал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

"Мы больше не готовы наблюдать за тем, что есть предприятия, авиакомпании, еще и зарабатывающие деньги на том, что они доставляют нелегальных мигрантов в Германию и другие европейские страны", – заявил министр иностранных дел ФРГ.

По его словам, действия авиакомпаний должны иметь "последствия", в частности речь идет о санкциях. В этой связи Маас назвал Александра Лукашенко "главой государственной преступной группировки, занимающейся контрабандой людей".

Как сообщалось, в последние месяцы европейские страны, граничащие с Беларусью, сталкиваются с наплывом нелегальных мигрантов, преимущественно из Ирака и стран Африки, которые попадают к границам Евросоюза при поддержке белорусских властей.

Ранее ЕС решил запретить белорусским компаниям использовать воздушное пространство Евросоюза и закрыть им доступ в европейские аэропорты. Впрочем, компании из ЕС, преимущественно из Ирландии, продолжают предоставлять услуги "Белавиа", в частности предоставляя ей самолеты в лизинг.

Украина с 26 мая также прекратила прямое авиасообщение с Беларусью и запретила самолетам украинских авиакомпаний полеты через воздушное пространство этой страны, а с 29 мая ввела запрет на полеты для белорусских перевозчиков над территорией Украины.

До этого авиакомпания "Белавиа" выполняла 35 рейсов в неделю по маршруту Минск - Киев и 26 рейсов в другие города Украины. Маршрут через Минск был кратчайшим путем для полетов в Москву. Кроме того, через Украину проходили маршруты "Белавиа" в южном направлении.

Украина и ряд стран ЕС ввели такие ограничения в отношении Беларуси после того, как по указанию Александра Лукашенко самолет авиакомпании Ryanair 23 мая экстренно посадили в Минске. На его борту находился бывший главред ресурса NEXTA Роман Протасевич, он был арестован.