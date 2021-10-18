Кличко предложил вернуть районные советы в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко инициирует рассмотрение вопроса создания районных советов в Киеве. Его должны рассмотреть на одной из ближайших сессий Киевсовета.

Об этом глава столицы сообщил на своей странице в Facebook.

Также он призвал все фракции и депутатов поддержать соответствующее решение.

"Напомню, районные советы у киевлян забрал режим Януковича в 2010 году, и до сих пор базовое местное самоуправление в Киеве не было восстановлено. Сегодня политики и чиновники самого высокого уровня пытаются контролировать Киев, хотя это должны делать киевляне. Именно поэтому возвращение районных советов – это усиление децентрализации, которую сворачивают в последнее время, и европейский путь развития столицы", – отметил Кличко.

Мэр столицы отметил, что депутаты районных советов смогут оперативнее реагировать на проблемы и просьбы киевлян, а также будут способствовать усилению прозрачности использования бюджетных средств.

В то же время он уточнил, что создание районных советов не понесет дополнительных бюджетных трат, так как депутаты будут работать на общественных началах.