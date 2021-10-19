Авиакомпания Windrose закрыла рейсы из Киева в Кривой Рог на зиму

Авиакомпания "Роза Ветров" (Windrose) с 10 октября временно приостановила полеты на внутреннем маршруте Киев-Кривой Рог.

Об этом сообщила пресс-секретарь авиакомпании Ирина Левенко, передает avianews.com.

По словам Левенко, это связано с "коммерческими причинами". Обычно авиаперевозчики дают такое объяснение, когда выполнение полетов является нерентабельным.

В "Розе Ветров" сообщили, что авиакомпания не будет летать в Кривой Рог в течение зимней навигации. Она начнется 31 октября 2021 года и завершится 27 марта 2022 года.

Там также не смогли назвать дату возобновления полетов.

"Про точные сроки говорить еще слишком рано", - отметила представитель авиаперевозчика.

Рейс Киев-Кривой Рог "Роза Ветров" открыла 9 июня 2021 года. Она выполняла его три раза в неделею.

Вероятно, низкая загрузка привела к тому, что в конце июня "Роза Ветров" фактически перевела данный рейс в режим "маршрутки" и совместила его с рейсом Киев-Николаев.

Самолет стал летать из Киева в Николаев с промежуточной посадкой в Кривом Роге для посадки и высадки пассажиров. По данным онлайн-радара flightradar24.com, в таком режиме "Роза Ветров" летала до конца августа.

Ранее сообщалось, что восстановление аэропорта в Кривом Роге ожидается до конца 2022 года, общая стоимость проекта составляет 990 млн грн.