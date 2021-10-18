Минздрав спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом к концу октября

Пик текущей волны пандемии COVID-19 и пиковые нагрузки на систему здравоохранения можно ожидать в конце октября-середине ноября.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Пиковые нагрузки на систему здравоохранения ожидались в конце октября и до середины ноября с постепенным спадом до конца года и в первом квартале 2022 года", – сказал Кузин.

"То, что мы сейчас видим, и то, что мы видим в статистике, – это начало активной волны и рост заболеваемости", – подчеркнул он.

В свою очередь президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров также отметил, что пик текущей волны еще впереди.

"Мы еще не на пике, как мне кажется, но мы можем этот пик смягчить путем вакцинации и соблюдения противоэпидемических правил", – сказал он.

Как сообщалось, на утро 18 октября в Украине зафиксировали 9 524 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

За все время пандемии в Украине заболело 2 644 694 человека, выздоровело – 2 329 418, летальных случаев зафиксировали 60 810, также провели 13 581 768 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 7 956 095 человек, за прошедшие сутки – 55 897, полностью вакцинированы 6 490 162 украинца.