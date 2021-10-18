Минэкономики предложило повысить минимальные цены на алкоголь

Министерство экономики собирается повысить минимальные оптовые и розничные цены на алкогольные напитки, в частности на водку и ликеро-водочные изделия (ЛВИ) на 8,3%, виски, ром и джин – на 8,4%, коньяк – на 4,8-8,3%, винную продукцию – на 8,2-34,2%.

Соответствующий проект постановления Кабинета министров обнародован для публичного обсуждения на сайте Минэкономики, передает Интерфакс-Украина.

В документе уточняется, что минимальная цена оптовой реализации 1 литра 100-процентного спирта, используемого при расчетах размера налоговых обязательств при производстве водки и ЛВИ, в случае повышения цен составит 368,84 грн с НДС (в 2018 году – 321,34 грн), а его розничная цена – 484,1 грн (в 2018 году – 447,02 грн). В постановлении не указывается минимальная стоимость алкоголя в зависимости от его вида.

Таким образом, в случае принятия данного постановления, розничная цена 0,5 литра алкогольного напитка с 40-процентным содержанием спирта увеличится на 7,42 грн – с нынешних 89,4 грн до 96,82 грн.

Подорожание алкоголя Минэкономики объясняет ростом средней себестоимости производства 1 л 100-процентного спирта за период 2018-2021 годов на 14,7% – с 139,82 грн до 160,41 грн. Ведомство уточняет, что рост минимальных цен на алкоголь позволит увеличить получаемую его производителями прибыль с 1 грн/л 100-процентного спирта до 20 грн/л.

В министерстве ожидают, что рост минимальных цен на отдельные виды алкогольных напитков приведет к росту поступлений в государственный и местный бюджеты на 300 млн грн и снизит количество смертей, произошедших из-за употребления алкоголя, поскольку рост цен на алкогольные напитки на 10% ведет к снижению на 32% числа случаев смертей, вызванных их употреблением. По данным Минэкономики со ссылкой на исследования ВОЗ, алкоголем вызвана примерно каждая пятая смерть в 30 европейских странах среди лиц в возрасте 15-19 лет и примерно каждая четвертая смерть в возрастной группе 20-24 лет.

Ранее, в мае этого года, Минэкономики предлагало повысить минимальные оптовые и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков. Согласно проекту разработанного министерством постановления, минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия предлагалось повысить на 6,2%, виски, ром и джин – на 5,9%, коньяк – на 5,5%.

Документ предлагал установить минимальную стоимость оптовой реализации 1 литра 100-процентного спирта на уровне 362 грн, а розничной – 475 грн. Минимальную оптовую цену на виски, ром и джин планировалось установить на уровне 721 грн (розничную – 948 грн), коньяк 3 звезды – 516 грн (677 грн), коньяк 4 звезды – 560 грн (735 грн), коньяк 5 звезд – 608 грн (799 грн).