Бизнес впервые за два года планирует расширять штат работников, – опрос НБУ

Бизнес улучшил прогноз по объему производства товаров и услуг, а также впервые за два года готов увеличить количество работников.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, проведенного Национальным банком Украины (НБУ) в третьем квартале, передает пресс-служба регулятора.

"Индекс деловых ожиданий предприятий вырос до 114,3% по сравнению с 112,3% во втором квартале. Это произошло в основном за счет улучшения оценок общих объемов реализации продукции собственного производства, инвестиционных расходов на строительство и количества работников на предприятиях, которое прогнозируется руководителями впервые, начиная с третьего квартала 2019 года", – отмечается в сообщении.

В частности, предприятия всех видов и направлений деятельности из подавляющего большинства областей ожидают увеличения объемов производства.

"Также третий квартал подряд улучшались ожидания бизнеса относительно курса гривни. Среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 28,50 грн/$ (в предыдущем квартале – 28,71 грн/$). Доля предприятий, которые считают, что обменный курс будет колебаться в пределах от 26.01 грн/$ до 28 грн/$, выросла с 25,1% до 34,4%", – сказано в сообщении.

В то же время инфляционные ожидания бизнеса ухудшились после улучшения два квартала подряд: в третьем квартале ожидаемая годовая инфляция составила 7,8% по сравнению с 7,2% в предыдущем квартале.

При этом затраты на производство остаются основным проинфляционным фактором по мнению 75,1% респондентов. В то же время третий квартал подряд снижается влияние курсового фактора: об этом отметили 45,1% респондентов против 48% в предыдущем опросе.

Согласно результатам опроса, руководители предприятий улучшили прогноз финансово-экономического состояния собственных предприятий на следующие 12 месяцев. Самые высокие ожидания у предприятий торговли и сельского хозяйства. Ухудшения состояния предприятий ожидается только в сфере энерго- и водоснабжения.

При этом бизнес прогнозирует дальнейшее увеличение объемов реализации продукции как в Украине, так и за рубежом, а также инвестиционных расходов.

Кроме того, впервые за последние два года бизнес прогнозирует увеличение общего количества работников на своих предприятиях, в частности, в сфере торговли и строительства. При этом остаются высокими ожидания относительно роста зарплат работников в следующие 12 месяцев.

Доля компаний, планирующих привлекать кредиты в Украине в течение следующих 12 месяцев, впервые с начала года увеличилась и составила 40,4% по сравнению с 36,9% во втором квартале. Доля респондентов, которые планируют брать кредиты в национальной валюте, остается высокой – 77,4% (78,7% в предыдущем опросе). Почти не изменилась доля компаний, которые планируют брать кредиты за рубежом, - 7,2% по сравнению с 7% в предыдущем опросе.

Влияние фактора высоких ставок как самого существенного препятствия для привлечения новых кредитов усилилось по сравнению с предыдущим кварталом на 2,5 процентного пункта – до 55,2%. Чрезмерные требования к залогу отметили 37% респондентов. Более трети опрошенных (34,9%) вместо кредитных услуг банков использовать другие источники финансирования.

Квартальный опрос проводился с 3 августа в 2 сентября. В опросе приняли участие 690 предприятий из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей).