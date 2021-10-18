СБУ разоблачила незаконную легализацию в Украине 3500 иностранцев
Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла незаконную схему легализации иностранцев в Украине. По имеющейся информации, благодаря этому "механизму" в Украину въехали около 3,5 тыс. выходцев из стран повышенного террористического риска.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
Как удалось установить СБУ, для прикрытия своей деятельности злоумышленники создали ряд фирм из набора иностранных студентов. Однако вместо учебы "клиенты" использовали этот канал для дальнейшей легализации в Украине, или как перевалочный пункт в страны Европейского союза.
Большинство иностранцев были выходцами из стран Африки и Ближнего Востока.
СБУ вышла на участников схемы в рамках уголовного производства относительно каналов нелегальной миграции и финансирования международных террористических организаций.
В Киеве и Днепре был проведен ряд обысков, по результатам которых правоохранители изъяли:
- компьютеры, средства связи и электронные носители информации;
- документы (среди которых около 3500 "личных дел" иностранных граждан);
- печати фирм-контактеров;
- значительные суммы наличности.
Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание или содействие террористической организации), продолжаются процессуальные действия.
