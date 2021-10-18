Минздрав спрогнозировал расширение "красной" зоны карантина в ближайшее время

"Красный" уровень эпидемической опасности, который уже установлен в пяти областях, в ближайшее время может быть введен и в других регионах.

Об этом на пресс-конференции сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что Госкомиссия ТЭБ и ЧС на выходных приняла решение установить "красный" уровень в Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Запорожской областях. Ранее было принято решение о введении "красного" уровня в Херсонской области.

"В ближайшее время "красный" уровень могут установить также в других областях", – сказал Кузин.

Он подчеркнул, что "это, в частности, произошло из-за легкомысленного отношения к вакцинации и это не оставило никакого другого выхода чем усилить карантин".

Как сообщалось, Минздрав ожидает, что пик текущей волны пандемии COVID-19 и пиковые нагрузки на систему здравоохранения придется на конец октября-середину ноября.