Владелец "Vodafone Украина" покупает крупного украинского производителя цемента

NEQSOL Holding подал заявку в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на приобретение пакета акций ЧАО "Ивано-Франковскцемент".

Как сообщает пресс-служба компании, в данный момент холдинг и акционеры ЧАО "Ивано-Франковскцемент" находятся на финальной стадии переговоров.

Планируется, что финансирование сделки в Украине предоставит группа ведущих международных финансовых учреждений.

В компании уточнили, что в состав NEQSOL Holding уже входит цементный завод Norm, который был запущен в 2013 году и на сегодняшний день является крупнейшим производителем цемента на Южном Кавказе.

"Мы надеемся на одобрение новой сделки в АМКУ и вхождение высокотехнологичного предприятия "Ивано-Франковскцемент" в группу NEQSOL Holding. Мы высоко оцениваем многолетние выдающиеся результаты, достигнутые руководством и коллективом "Ивано-Франковскцемент", которые создали одно из самых современных цементных предприятий Европы. Наш холдинг обладает успешным опытом финансирования, в том числе с привлечением международных финансовых институтов, что поможет обеспечить наличие необходимых инвестиций для поддержания высокого темпа развития завода", – отметил региональный директор NEQSOL Holding Ukraine Владимир Лавренчук.

В NEQSOL Holding подчеркнули, что в случае успешной сделки появление нового акционера не повлияет на операционную деятельность ЧАО "Ивано-Франковскцемент", который и далее будет выполнять все обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами.

Как сообщалось, ранее директор "NEQSOL Украина" Владимир Лавренчук отмечал, что компания изучает возможность инвестирования в отрасль строительных материалов и цемента в Украине.

Напомним, в конце декабря 2019 года азербайджанская компания Bakcell, входящая в состав группы NEQSOL Holding, формальным владельцем которого является бизнесмен Насиб Гасанов, закрыла сделку по покупке оператора "Vodafone Украина" у российской группы "МТС". В рамках сделки МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto s.a.r.l. продала 100% долю в компании Preludium B.V. (Нидерланды), единственном акционере ПрАО "ВФ Украина", за $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Bakcell – основанный в 1994 году азербайджанский оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, входит в холдинг NEQSOL.

Деятельность группы компаний NEQSOL Holding охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли. Группа компаний ведет деятельность в Великобритании, США, Турции, Азербайджане, Казахстане, ОАЭ, Бангладеш и других странах. Компании, входящие в группу, предоставляют услуги мобильной связи, международного транзита и продажи оптового интернета, услуги по выделенным линиям, услуги дата центра и др.