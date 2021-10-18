Зеленский инициировал внеочередное заседание Верховной Рады

Президент Владимир Зеленский инициировал проведение внеочередного заседания Верховной Рады.

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") сообщил в Telegram.

Согласно опубликованному нардепом обращению Зеленского, в повестку дня внеочередного заседания предложено включить 14 вопросов, в том числе, законопроект "Об энергетической эффективности, о когенерации, о развитии производства биометана, о НКРСИ, о детском питании, об охране прав на сорта растений, а также о ратификации ряда соглашений.