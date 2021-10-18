БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
625 0

Зеленский инициировал внеочередное заседание Верховной Рады

Зеленский инициировал внеочередное заседание Верховной Рады

Президент Владимир Зеленский инициировал проведение внеочередного заседания Верховной Рады.

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") сообщил в Telegram.

Согласно опубликованному нардепом обращению Зеленского, в повестку дня внеочередного заседания предложено включить 14 вопросов, в том числе, законопроект "Об энергетической эффективности, о когенерации, о развитии производства биометана, о НКРСИ, о детском питании, об охране прав на сорта растений, а также о ратификации ряда соглашений.

Зеленский инициировал внеочередное заседание Верховной Рады 01

Зеленский инициировал внеочередное заседание Верховной Рады 02

Автор: 

Джерело:  Telegram
ВР (2937) Зеленський Володимир (2578) парламент (1986) Гончаренко Олексій (8)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 