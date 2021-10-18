Минздрав изучит возможность контроля за масочным режимом с использованием видеокамер

Министерство здравоохранения Украины изучает возможность использования камер видеофиксации для мониторинга соблюдения противоэпидемических требований.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Речь идет об использовании специального программного обеспечения, которое не позволяет идентифицировать лицо, однако позволяет в течение нескольких часов выдать финальные цифры, сколько было нарушений дистанции, масочного режима и подобных вещей, подлежащих мониторингу", - сказал Кузин.

Он отметил, что при внедрении пилотного проекта видеофиксации ни одно лицо не будет идентифицировано.

"Здесь ключевое то, что в ходе этого пилотного проекта не будет идентифицировано ни одно лицо, и соответственно не будут применяться никакие штрафные санкции. В свою очередь Минздрав будет получать информацию об общем проценте соблюдения противоэпидемических требований. Если результат будет нас устраивать, то проект распространится и на другие области страны", - сказал Кузин.

По его словам, проект инициирован ВОЗ и в настоящее время находится на финальной стадии разработки.

"Сейчас проходит этап финальной биоэтической экспертизы, и если она выдаст нам положительное заключение, то мы можем перейти к началу этого проекта", - сказал Кузин.