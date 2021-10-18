Кабмин не планирует вводить общенациональный локдаун, – Радуцкий

Кабинет министров не планирует вводить общенациональный локдаун из-за ситуации с коронавирусом благодаря вакцинации.

Об этом заявил народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в эфире телеканала Интер, передает LIGA.net.

"Правительство и премьер-министр не планируют введение общенационального локдауна", - сказал Радуцкий.

По его словам, благодаря вакцинации страна может не идти в полный локдаун. Он отметил, что в Украине около 8,5 млн граждан получили одну прививку и 6,5 млн - две.

Радуцкий уточнил, что введение полного локдауна не планируется даже в пяти областях красной зоны карантина. Сейчас в красную зону входят Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская области.

Радуцкий пояснил, что на центральном уровне области переводят только в желтую зону. Далее местные власти самостоятельно вводят ограничения, которые соответствуют уровню заболеваемости и заполненности больниц.

Ранее лавный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что "красный" уровень эпидемической опасности, который уже установлен в пяти областях, в ближайшее время может быть введен и в других регионах.

Минздрав ожидает, что пик текущей волны пандемии COVID-19 и пиковые нагрузки на систему здравоохранения придется на конец октября-середину ноября.