Эксимбанк Саудовской Аравии предоставит "Укрэксимбанку" $25 миллионов финансирования

Экспортно-импортный банк SAUDI Exim Bank (Саудовская Аравия) предоставит государственному "Укрэксимбанку" финансирование в размере $25 млн в качестве первого этапа поддержки импортеров саудовских товаров, услуг и продуктов на украинском и соседних рынках.

Об этом говорится в сообщении "Укрэксимбанка", передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что подписанное 13 октября во время Ежегодного собрания участников Бернского Союза в Будапеште (Венгрия) рамочное соглашение является первым в истории "Укрэксимбанка", заключенным с банками Саудовской Аравии.

"Начало нашего сотрудничества с Saudi Exim Bank придаст импульс для дальнейшего развития международного сотрудничества между Украиной и Королевством Саудовская Аравия, будет способствовать реализации совместных проектов в различных сферах экономики и укреплению торговых связей, которые интенсивно развиваются в последние годы", - заявил заместитель главы правления Александр Щур.

Ранее в августе исполнительный директор SAUDI Exim Bank Саад Аль-Хальб заявил об одобрении более 80 запросов на финансирование на 9 млрд саудовских риалов (около $2,4 млрд) для более чем 46 стран в течение года, чтобы заполнить пробелы в финансировании и снизить риски экспорта саудовской продукции в мире. Все эти решения приняты в рамках реализации Saudi Vision 2030, которая предусматривает уменьшение зависимость экономики Саудовской Аравии от нефти, сообщило интернет-издание "Украина по-арабски".

Согласно информации на официальном сайте, Saudi EXIM Bank создан в 2020 году и является государственным экспортным агентством Королевства Саудовская Аравия. Банк концентрирует свои усилия на наращивании потенциала в быстрорастущих отраслях, улучшении торгового баланса Саудовской Аравии и укреплении экономики в отраслях промышленности, не связанных с нефтью, а также предоставляет экспортерам возможность содействовать развитию и диверсификации ненефтяного экспорта Саудовской Аравии.

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов "Укрэксимбанк" занимал 3 место (252,35 млрд грн) среди 73 действующих в стране банков.