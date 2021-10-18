"Житомиргаз" заключили почти 10 тысяч соглашений на техническое обслуживание сетей

С начала 2021 года между потребителями и АО "Житомиргаз" было заключено 9 400 соглашений о предоставлении услуги технического обслуживания внутридомовых газовых сетей.

Такое техническое обслуживание проводится с целью обеспечения безопасной эксплуатации внутридомовой системы газоснабжения и предотвращения возникновения аварийных ситуаций, сообщают в пресс-служба компании.

Специалисты "Житомиргаза" обращают внимание на то, что отсутствие периодического технического обслуживания состояния газовых сетей в многоэтажках, в частных домах приводит к их аварийности. Чтобы предупредить неисправности и безопасно потреблять газ, советуют вовремя заключать договоры на техническое обслуживание, ведь профессиональное и регулярное обслуживание газовых сетей гарантирует безопасное пользование природным газом.

"Житомиргаз" – надежный партнер при предоставлении услуг. Потребители, которые осознают сложность комплексного обслуживания газовой системы, в условиях рынка выбирают наших специалистов, которые качественно и ответственно выполняют работы, в том числе, предупреждают возможные аварийные ситуации и проводят ремонтные работы любого уровня сложности", – отметил технический директор компании Сергей Колесник.

Ответственность за техническое обслуживание систем газоснабжения, согласно действующему законодательству, возложена на владельцев, совладельцев и арендаторов зданий. С подписанием договора на техническое обслуживание внутридомовых сетей, ответственность за безопасную эксплуатацию переходит к подрядной организации.

Для получения консультаций или заключения договора с газораспределительной компанией, потребители природного газа могут обращаться в "104.ua Клиентское пространство" АО "Житомиргаз" по месту жительства или звонить в контакт-центр: (0412) 55 80 04; (067) 33 38 104.

Напомним, с 2019 году потребители получили право самостоятельно выбирать компанию, которая будет выполнять надзор за состоянием газовых сетей и осуществлять их обслуживание. Действующим законодательством предусмотрено выполнение работ по техническому обслуживанию ВБСГ исключительно по договорам, заключаемых с владельцами/управляющими жилого фонда на условиях свободного рынка.