Полиция за неделю изъяла 70 поддельных международных сертификатов о вакцинации

Национальная полиция Украины за прошлую неделю провела 35 обысков и задокументировала незаконную деятельность трех врачей по фальсификации документов, связанных с коронавирусом, в Днепропетровской, Черкасской областях и Киеве.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Поскольку вакцинированные и протестированные граждане имеют определенные привилегии во время карантина, появляется спрос на поддельные COVID-документы. К сожалению, не все понимают важность вакцинации и формирования коллективного иммунитета. В конце для того, чтобы исключить любые злоупотребления, полиция отслеживает и документирует все факты оказания услуг по фальсификации медицинских документов, связанных с COVID-19. В частности, только на прошлой неделе мы провели 35 обысков. Задокументирована незаконная деятельность трех врачей в Днепропетровской, Черкасской областях и Киеве. Кроме того, изъято более 70 международных сертификатов о вакцинации и более 100 ПЦР-тестов, а также заблокировано два телеграм-канала, через которые осуществляли заказ", - рассказал Клименко.

Также на прошлой неделе следователями и дознавателями Нацполиции начато почти 90 уголовных производств по фактам подлога результатов ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации от COVID-19. Из них более 70 фактов выявили сотрудники Государственной пограничной службы во время проверки документов при пересечении государственной границы.

Всего с начала года открыто более 730 производств по аналогичным фактам. Больше всего - на Волыни (207), в Киеве (98), Ривненской и Львовской (по 75) областях.

"Всего в 50% начатых уголовных производствах лица получили сообщение о подозрении. Всего с начала года в суд направлено 77 обвинительных актов о совершении почти 300 уголовных правонарушений. И на сегодня судами первой инстанции в течение последнего месяца принято более 10 обвинительных приговоров по фактам приобретения и использования поддельных COVID-сертификатов, в том числе во время пересечения государственной границы. Виновным лицам назначено наказание в виде штрафов. Напоминаю, что уголовную ответственность будут нести и те, кто подделывает документы, и те, кто их использует", - подытожил Клименко.