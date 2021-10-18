Ведущий производитель электроники Apple представил первые собственные электромобили. ВИДЕО

Тайваньский производитель электроники Foxconn Technology Group представил свои первые электрокары.

В ходе Дня технологий в Тайбэе в понедельник компания показала три электрических транспортных средства – электробус, внедорожник и седан, передает Интерфакс-Украина.

Ожидается, что Foxconn не будет продавать их под собственным брендом. Вместо этого она будет поставлять электрокары своим клиентам-компаниям, среди которых американская технологическая корпорация Apple Inc.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Apple начала поиск потенциальных партнеров и изучает возможности для начала производства своего первого автомобиля в 2024 году. Тем не менее компания публично не заявляла о планах выхода на автомобильный рынок.

Foxconn является крупнейшим сборщиком iPhone и давним партнером Apple, что увеличивает шансы компании стать поставщиком электрокаров для американского технологического гиганта.

В конце сентября тайваньская компания заключила сделку с американским производителем электрогрузовиков Lordstown Motors Corp. о покупке завода в Огайо.

"Мы больше не новички. Мы постепенно построили цепочку поставок электромобилей и продемонстрировали наше оборудование для их производства", – заявил исполнительный директор Foxconn Янг Лю.

Тайваньский автопроизводитель Yulon Motor Co. станет первым покупателем электрокаров компании. По словам председателя совета директоров Yulon Лилиан Чен, электрический седан Yulon, произведенный Foxconn, будет продаваться по цене 1 млн тайваньских долларов ($35,7 тыс.).