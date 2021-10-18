Фонд госимущества продал мальтозный завод в Тернопольской области за 40 миллионов

ООО "Агро Бизнес Вип" (Гайсин Винницкой области) на онлайн-аукционе в системе "ProZorrо.Продажи" выиграло право на приватизацию целостного имущественного комплекса Бучацкого мальтозного завода (Бучач и село Пышкивцы Тернопольской области) за 40,85 млн грн, что на 18% превышает стартовую цену (34,7 млн грн).

Об этом говорится в сообщении Фонда госимущества, передает Интерфакс-Украина.

"На участие в аукционе зарегистрировались двое участников, которые в ходе прозрачных и конкурентных торгов увеличили цену от стартовой – 34 744 400 грн до 40 848 444 грн", – сказано в сообщении.

Победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и провести расчет, после чего процесс приватизации имущественного комплекса государственного предприятия "Бучацкий мальтозный завод".

После этого новый владелец получит: здания и сооружения ГП общей площадью 8 112,1 кв. м, которые расположены на 6 зарегистрированных земельных участках – 58,8 га.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, "Агро Бизнес Вип" зарегистрировано в мае 2016 года с уставным капиталом 78,63 млн грн. 51% компании принадлежит зарегистрированному в США Дмитрию Дружинскому, управляющему ею через ООО "Кволити М энд Д" (Quality M & D llc), а 49% – Ирине Марчук (Гайсин).

Согласно данным системы "ProZorrо.Продажи", в торгах также участвовали ООО "Бучачтрансагробизнес", предложившее 35,39 млн грн.

По данным Фонда, предприятие не осуществляло хозяйственную деятельность в 2018-2019 годах, в 2020 году его выручка составила 65,36 млн грн, а за первое полугодие 2021 года – 166,37 млн грн.

При этом по состоянию на 30 июня текущего года его просроченная кредиторская задолженность составляла 8,79 млн грн, текущая кредиторская задолженность – 43,09 млн грн.

Условием приватизации актива стало сохранение в течении минимум четырех лет основного вида его деятельности – переработку крахмалосодержащего сырья (кукурузы и ячменного солода), дистилляцию, ректификацию и смешивание спиртных напитков. Помимо этого "Агро Бизнес Вип" обязан на протяжении полугода погасить существующую задолженность по заработной плате перед сотрудниками предприятия и бюджетом, а также не допустить их увольнения как минимум в указанный период.

Как сообщалось, "Агро Бизнес Вип" в ноябре 2020 года приобрел на аукционе Лужанский спиртзавод (поселок Лужаны Черновицкой области) за 21 млн грн.

Приватизация спиртовой отрасли предполагает продажу Фондом 41 спиртзавода ГП "Укрспирт" и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".

Руководитель "Укрспирта" Сергей Блескун в августе 2021 года сообщил, что инвесторы уже перечислили средства за приватизацию 18 объектов госпредприятия. 15 из них уже подписали акты приема-передачи имущества. В управлении ГП на тот момент оставалось 12 объектов.

По данным главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт" ожидается привлечь около 2 млрд грн, при этом в 2020 году сумма продажи активов на 20 аукционах составила 1,26 млрд грн.

Госбюджет на 2021 год предусматривает поступление 12 млрд грн доходов от приватизации, из них 9 млрд грн – за счет продажи крупных объектов.