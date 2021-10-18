БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Укрзализныця" предложила организовать пункты ПЦР-тестирования на вокзалах

"Укрзализныця" обратилась к более чем 20 украинским лабораториям с предложением организовать тест-пункты на крупнейших вокзалах страны для проведения экспресс-диагностики пассажиров перед отправлением поездов.

Об этом говорится в сообщении компании.

Среди главных требований к лабораториям, желающим развернуть пункты экспресс-тестирования, должны быть:

  • наличие соответствующих лицензий для предоставления услуг пассажирам;
  • возможность круглосуточной работы и выдачи результата с QR-кодом в течение 30 минут;
  • возможность предварительной онлайн-регистрации для прохождения тестирования.

Среди поступивших предложений "Укрзализныця" выберет лаборатории, которые предложат самую низкую цену за проведение тестирования. 

Напомним, с 21 октября вступают в силу новые правила безопасных путешествий. Перевозки в дальнем сообщении будут разрешены при наличии у пассажира документа, подтверждающего:

  • прохождение полного курса вакцинации;
  • получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;
  • отрицательного результата ПЦР-теста (или экспресс-теста), который должен быть сделан не более чем за 72 часа до посадки в поезд.

Автор: 

Джерело:  "Укрзализныця"
тестування (151) Укрзалізниця (4898) коронавірус (3210)
