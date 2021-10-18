"Укрзализныця" предложила организовать пункты ПЦР-тестирования на вокзалах
"Укрзализныця" обратилась к более чем 20 украинским лабораториям с предложением организовать тест-пункты на крупнейших вокзалах страны для проведения экспресс-диагностики пассажиров перед отправлением поездов.
Об этом говорится в сообщении компании.
Среди главных требований к лабораториям, желающим развернуть пункты экспресс-тестирования, должны быть:
- наличие соответствующих лицензий для предоставления услуг пассажирам;
- возможность круглосуточной работы и выдачи результата с QR-кодом в течение 30 минут;
- возможность предварительной онлайн-регистрации для прохождения тестирования.
Среди поступивших предложений "Укрзализныця" выберет лаборатории, которые предложат самую низкую цену за проведение тестирования.
Напомним, с 21 октября вступают в силу новые правила безопасных путешествий. Перевозки в дальнем сообщении будут разрешены при наличии у пассажира документа, подтверждающего:
- прохождение полного курса вакцинации;
- получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;
- отрицательного результата ПЦР-теста (или экспресс-теста), который должен быть сделан не более чем за 72 часа до посадки в поезд.
Джерело: "Укрзализныця"
