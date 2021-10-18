"Укрзализныця" предложила организовать пункты ПЦР-тестирования на вокзалах

"Укрзализныця" обратилась к более чем 20 украинским лабораториям с предложением организовать тест-пункты на крупнейших вокзалах страны для проведения экспресс-диагностики пассажиров перед отправлением поездов.

Об этом говорится в сообщении компании.

Среди главных требований к лабораториям, желающим развернуть пункты экспресс-тестирования, должны быть:

наличие соответствующих лицензий для предоставления услуг пассажирам;

возможность круглосуточной работы и выдачи результата с QR-кодом в течение 30 минут;

возможность предварительной онлайн-регистрации для прохождения тестирования.

Среди поступивших предложений "Укрзализныця" выберет лаборатории, которые предложат самую низкую цену за проведение тестирования.

Напомним, с 21 октября вступают в силу новые правила безопасных путешествий. Перевозки в дальнем сообщении будут разрешены при наличии у пассажира документа, подтверждающего: