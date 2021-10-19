Производство яиц упало с начала года на 14%, – Госстат

За январь-сентябрь 2021 года производство яиц в Украине уменьшилось на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 11,03 млрд штук.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Укринформ.

За январь-сентябрь 2021 года в Украине было получено 11,03 млрд яиц домашней птицы (на 14,1% меньше, чем за январь-сентябрь 2020 года). В том числе сельскохозяйственные предприятия получили 5,18 млрд яиц (на 24,0% меньше), хозяйства населения - 5,85 млрд (на 3,0% меньше).

Больше всего яиц за указанный период получили в Киевской области - 2,48 млрд штук (на 5,1% меньше, чем за январь-сентябрь 2020 года), на втором месте - Черкасская (600,8 млн штук; на 2,7% меньше), на третьем - Житомирская (578,9 млн штук; на 0,5% больше) области.

Наименьшие объемы производства яиц за январь-сентябрь 2021 года продемонстрировали Луганская (62,9 млн штук; на 11,9% больше, чем за январь-сентябрь 2020 года), Одесская (114,2 млн штук; на 22,6% меньше) и Николаевская (123,2 млн штук; на 23,8% меньше) области.

Ранее сообщалось, что производство яиц в Украине в январе-августе 2021 года сократилось на 14,5% - до 9,87 млрд штук.