Агрохолдинг МХП Косюка разработал схему покупки земли через своих сотрудников, – СМИ

Агрохолдинг МХП Юрия Косюка нашел способ обойти установленные после запуска рынка ограничения в виде продажи земли только физическим лицам и не более 100 га в одни руки.

Для консолидации земельного банка МХП решил использовать собственных сотрудников, пишет ZN.UA со ссылкой на презентацию агрохолдинга.

В частности, агрохолдинг предлагает работникам выкупить выставленные на продажу земельные участки, а затем передать их в долгосрочную аренду агрохолдингу на срок от 10 лет с преимущественным правом выкупа. Как отмечает издание, в целом предложенная схема вполне законна.

В целом на 20 предприятиях МХП работают 26,5 тысячи сотрудников. По расчетам компании, "входная" инвестиция в покупку земли обойдется ее работникам в $4 тыс.

Сотрудникам, которые согласятся покупать землю для МХП, обещают годовой доход в 7-11% от сдачи земли в аренду своему же работодателю, беззатратное обслуживание актива и "формирование ощущения причастности к системе ценностей компании".

Среди выгод, получаемых МХП от внедрения этой программы, отмечено, что она создаст "дополнительный инструмент нематериальной мотивации", "повысит лояльность работников", а главное – позволит заменить арендодателей "более лояльными и комфортными в части расчетов".

Согласно презентации, за первые 75 дней после открытия рынка сотрудники МХП инвестировали в приобретение земли для холдинга почти $1 млн. Средняя цена покупки составляла $1,6 тыс. за гектар. Пока что речь идет всего лишь о 600 га земли, но начало неплохое и темпы будут только расти, отмечает издание.

Напомним, 1 июля в Украине официально стартовал рынок земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю смогут только граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Однако уже с 2024 года землю смогут покупать юридические лица площадью до 10 тыс. га для одной компании. (Сейчас исключение сделано для банков, которые могут приобретать права собственности на заложенные по кредитам земельные участки, но будут обязаны их продать на протяжении двух лет).

При этом закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.