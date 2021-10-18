БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 674 0

Киев могут перевести в "красную" зону карантина, – Радуцкий

Киев могут перевести в

Киев в настоящее время может быть отнесен к "красной зоне" карантина ввиду 70-процентной занятости коек, зарезервированных для инфицированных COVID-19.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает Интерфакс-Украина. 

"В настоящее время Киев ввел вторую очередь больниц (для больных с коронавирусной инфекцией). Киев сегодня загружен на 70%, но это уже причина, чтобы объявлять "красную зону", - сказал Радуцкий.

В тоже время он напомнил, что в Украине действует адаптивный карантин и принимать решение, к какой карантинной зоне относится тот или иной регион, должны на местном уровне.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что "красный" уровень эпидемической опасности, который уже установлен в пяти областях, в ближайшее время может быть введен и в других регионах.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
лікарня (210) коронавірус (3210)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 