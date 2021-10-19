БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Украина использовала половину из полученных вакцин против коронавируса, – Минздрав

С начала пандемии COVID-19 Украина получила более 24,7 млн доз ковидных вакцин, к настоящему времени использовала около 12,3 млн доз.

Об этом говорится в данных Министерства здравоохранения, передает Интерфакс-Украина. 

В частности, с начала пандемии в Украину были поставлены 10,4 мн доз вакцины CoronaVac (в наличии 6,4 млн доз), 7,4 млн доз Pfizer (осталось 1,6 млн доз), 4,9 млн доз AstraZeneca - Covishild, SKBio, Vaxzevria (осталось 2,4 млн доз) и 2 млн доз Moderna, которые использованы полностью.

Минздрав подчеркивает, что что все вакцины, представленные в Украине, эффективно защищают от тяжелого течения COVID-19 и спасают жизни.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения планирует еще дважды расширить перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
вакцина (889) коронавірус (3210)
Когось з мінздраву тепер заокеанскі куратори покарають за невиконання плану... Звісно, якщо раніше його не піймають українці.
19.10.2021 09:19

