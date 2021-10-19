ЕС исключит Украину из "зеленого списка" для путешествий, – СМИ (обновлено)

Европейский Союз намерен исключить Украину из перечня безопасных стран, гражданам которых можно въезжать в страны ЕС без ковидных ограничений.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Позже на этой неделе Украина будет исключена из рекомендованного ЕС списка третьих стран, COVID-безопасных для путешествий. Она была добавлена в середине июля, но всплеск недавних случаев (заболевания, – ред.) означает, что страна больше не будет оставаться в списке", – написал он.

#Ukraine is set to be removed from the EU's recommended safe third country #COVID19 travel list later this week. It was added in mid-July but a spike in recent cases means that the country won't make the list any longer — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 18, 2021

Позже в Министерстве иностранных дел уточнили, что в случае принятия решения ЕС об исключении Украины из "зеленой зоны" не отменяет "безвиз", а лишь вводит временные ограничения на туристические поездки для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

"Решение так же может быть позднее пересмотрено при следующем обновлении списка в случае, если эпидемическая ситуация улучшится", – отметил спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

Он пояснил, что в случае принятия решения ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь предоставляет рекомендации государствам-членам Евросоюза. Окончательное решение о разрешении или ограничении того или иного типа поездок граждан Украины каждое государство-член принимает отдельно на национальном уровне.

По словам Николенко, согласно опыту других стран, исключенных из "зеленого списка", полного закрытия границ ожидать не стоит. Кроме того, вакцинация в дальнейшем будет оставаться одним из ключевых условий для беспрепятственного въезда в большинство стран.

Напомним, критерии для определения стран, с которыми члены ЕС могут постепенно отменять ограничения, были обновлены 20 мая 2020 года. Они учитывают эпидемическую ситуацию, а также общие меры, принимаемые для борьбы с COVID-19.

Страны, ассоциированные с Шенгенской зоной (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), также являются участниками этих рекомендаций.

30 июня 2020 года Совет ЕС принял рекомендации по постепенной отмены временных ограничений на несущественные поездки в Евросоюз. Соответствующий перечень стран регулярно пересматривается и обновляется по решению Совета ЕС.

В ЕС перечень безопасных стран пересматривается и обновляется каждые две недели.

Ранее сообщалось, что на утро 19 октября в Украине зафиксировали 15 579 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в Украине заболело 2 660 273 человека, выздоровело – 2 337194. При этом летальных случаев зафиксировали 61 348.