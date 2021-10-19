БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацбанк окончательно отсудил у Жеваго Белоцерковскую ТЭЦ

Нацбанк окончательно отсудил у Жеваго Белоцерковскую ТЭЦ

Северный апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу ЧАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" и оставил без изменений решение Хозсуда Киевской области, которым в счет погашения долга банка "Финансы и кредит" по рефинансированию в размере 1,5 млрд грн решил взыскать в пользу Нацбанка единый имущественный комплекс ТЭЦ, а также оборудование, инвентарь и авто.

Об этом сообщает Finbalance.

Суды решили, что имущество должно быть продано "на публичных торгах в рамках процедуры исполнительного производства, предусмотренной Законом Украины "Об исполнительном производстве", по цене, установленной на уровне не ниже обычных цен на этот вид имущества на основании оценки субъекта оценочной деятельности на стадии оценки имущества при проведении исполнительных действий ".

Отмечается, что Белоцерковскую ТЭЦ связывают с Константином Жеваго – собственником обанкротившегося банка "Финансы и кредит".

По данным Нацбанка, на начало ноября 2019 года долг банка по рефинансу составлял 6,7 млрд грн.

Джерело:  Finbalance
Біла Церква (35) Жеваго Костянтин (336) заборгованість (183) НБУ (9527) суд (3361) ТЕЦ (358) Фінанси та Кредит (79)
после какого Майдана посадят кучму и вернут госудаству приватезированную естественную монополию в виде облгазов дтеков водоканалов???
19.10.2021 12:10 Відповісти

