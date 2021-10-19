"Нафтогаз" планирует наращивать добычу нефти, – Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" намерен использовать возможности национальной компании для наращивания добычи нефти.

Об этом заявил глава правления компании Юрий Витренко на VI Киевской конференции Ньюфолк НКЦ "Бурение. Интенсификация. Экология и охрана труда", предает Интерфакс-Украина.

"Мы хотим значительно увеличивать и нефтедобычу", – сказал он.

Глава правления "Нафтогаза" отметил, что продолжается работа в отношении трансформации "Укрнафты".

"Мы хотим использовать возможности национальной компании для того, чтобы тот нефтяной потенциал или потенциал по нефтедобыче, который есть в Украине, использовать более эффективно", – подчеркнул Витренко.

Напомним, предыдущий глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, уволенный в конце апреля этого года, выступал за разделение активов "Укрнафты" по бизнес-направлениям с миноритарными акционерами. В то же время Витренко после прихода к руководству НАК заявил о необходимости дополнительно проработать этот опрос и предложил рассмотреть объединение "Укрнафты" и "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ) с последующим получением контрольной доли новой вертикально-интегрированной компании государством. В этой связи новый глава "Нафтогаза" допускал отказ от разделения активов ПАО "Укрнафта" между государством и миноритарными акционерами.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с Игорем Коломойским и другими бывшими акционерами "Приватбанка", – порядка 42% акций.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролируют структуры экс-владельцев "Приватбанка" и бизнесмена Александра Ярославского.