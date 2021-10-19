СБУ заблокировала канал нелегальной миграции в страны ЕС по поддельным документам

Служба безопасности блокировала схему незаконной переправки людей через границу Украины по фальшивым документам.

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники помогали "клиентам" выехать в страны ЕС по поддельным документам. Стоимость такой услуги составляла $5 тыс. с человека.

Отмечается, что организатором схемы является житель Хмельницкой области. Он работал страховым агентом и "клиентов на миграцию" находил благодаря личным связям.

"Услуги предоставлялись "под ключ": включая зарубежный и внутренние паспорта стран-членов ЕС, водительские удостоверения, и тому подобное. Поддельные документы изготавливались с использованием оригинальных бланков и были аналогом европейских документов. Сначала "клиентами" были только украинцы, но со временем дельцы начали "обслуживать" и иностранцев", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали организатора схемы в Хмельницком во время получения им платы за пакет документов для выезда в Литовскую республику – 61 тыс грн. "Клиент" должен был получить литовские зарубежный и внутренний паспорта, а также удостоверения водителя образца Литовской республики.

Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.