Власти Киева объявили о начале отопительного сезона с 23 октября

С 23 октября в Киеве планируют начать подключение домов к теплу.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что на выходные синоптики прогнозируют снижение температуры, что дает основания для подключения всех домов к системе отопления. Отметим, что для этого среднесуточная температура должна быть не выше 8 градусов тепла.

В то же время, в КГГА напомнили, что каждый дом имеет возможность подключиться к теплу уже сейчас: если большинство жителей поддержит подключение и направит соответствующий протокол в теплоснабжающую компанию.

"В Киеве работает одна из крупнейших и мощнейших систем теплоснабжения. Общая протяженность тепловых сетей составляет более 2,7 тыс. км, а количество жилых домов более 11 тысч. Поэтому для полного подключения системы необходимо 7 дней", – говорится в сообщении.

Напомним, что с 1 октября в Киеве начали подключение к теплу зданий социальной сферы: школ, детсадов и больниц.