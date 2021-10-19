Фонд госимущества выставил на приватизацию "Электронмаш" за 66 миллионов

Фонд государственного имущества выставил на аукцион по приватизации Единый имущественный комплекс госпредприятия "Электронмаш".

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги назначены на 12 ноября.

Общая площадь объекта составляет более 100 тыс. кв. метров. В состав входят: 37 единиц недвижимого имущества, три земельных участка, семь объектов, переданных в аренду.

Отмечается, что основным видом деятельности предприятия является производство компьютеров и периферийного оборудования, в том числе экспортной продукции: электродвигателей, генераторов и трансформаторов. По состоянию на 30 июня на предприятии работает 139 человек.

"Электронмаш" был основан в 1965 году и на данный момент находится в трудном финансовом положении, так как не является профильным активом государства. Отмечается, что именно это стало причиной значительных долгов предприятия, в частности, текущая кредиторская задолженность составляет 924,5 тыс. грн.

Однако, на балансе предприятия находится объект, который не подлежит приватизации – подземное хранилище ЦО в корпусе №2.

Стартовая цена объекта – 66,74 млн грн.