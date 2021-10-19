БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Фонд госимущества выставил на приватизацию "Электронмаш" за 66 миллионов

Фонд госимущества выставил на приватизацию

Фонд государственного имущества выставил на аукцион по приватизации Единый имущественный комплекс госпредприятия "Электронмаш".

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги назначены на 12 ноября.

Общая площадь объекта составляет более 100 тыс. кв. метров. В состав входят: 37 единиц недвижимого имущества, три земельных участка, семь объектов, переданных в аренду.

Отмечается, что основным видом деятельности предприятия является производство компьютеров и периферийного оборудования, в том числе экспортной продукции: электродвигателей, генераторов и трансформаторов. По состоянию на 30 июня на предприятии работает 139 человек.

"Электронмаш" был основан в 1965 году и на данный момент находится в трудном финансовом положении, так как не является профильным активом государства. Отмечается, что именно это стало причиной значительных долгов предприятия, в частности, текущая кредиторская задолженность составляет 924,5 тыс. грн.

Однако, на балансе предприятия находится объект, который не подлежит приватизации – подземное хранилище ЦО в корпусе №2.

Стартовая цена объекта – 66,74 млн грн.

