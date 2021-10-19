В Украине впервые появится Стратегия развития сферы интеллектуальной собственности, – Минэкономики

Министр экономик Алексей Любченко анонсировал утверждение Стратегии развития сферы интеллектуальной собственности.

Об этом он сообщил во время заседания Совета по вопросам интеллектуальной собственности, передает пресс-служба Минэкономики.

"В Национальную экономическую стратегию Украины до 2030 года вписаны основы по защите прав интеллектуальной собственности. Этот документ был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским, содержит долгосрочные и краткосрочные планы по каждому пункту и является обязательным для исполнения. Первыми шагами на этом пути должно стать принятие

По его словам, интеллектуальная собственность может стать фундаментальным инструментом в создании благоприятной среды для инноваций, инвестиций, изобретательства и развития креативных отраслей.

Проект Стратегии был разработан при участии международных и национальных экспертов. Данный документ предполагает раскрытие потенциала сферы интеллектуальной собственности, проведение инвентаризации объектов ИС для дальнейшей защиты и коммерциализации.

"Стратегия – это перечень мероприятий, которые будут разработаны и реализованы Правительством для стимулирования и усиления эффективного создания, развития, управления и охраны интеллектуальной собственности на национальном уровне", – говорится в сообщении.

На заседании Совета также обсуждались вопросы использования лицензионного софта органами власти, а также пути выхода Украины из Списка 301 – отчета Офиса торгового представителя США, нахождение в котором свидетельствует о недостаточном уровне защиты прав интеллектуальной собственности в Украине. Отмечается, что с целью улучшения ситуации с защитой прав данной сфере, Минэкономики разработало ряд проектов законов.