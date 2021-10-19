Госбанки сократили объем неработающих кредитов на 108 миллиардов
Банковская система с 1 января 2020 года уменьшила уровень неработающих кредитов (NPL) до 35% на 1 сентября.
Об этом говорилось во время заседания Совета финансовой стабильности, передает пресс-служба Национального банка.
Отмечается, что наибольший эффект показали государственные банки, сократив портфели NPL на 108 млрд грн, что составляет около 80% от общего сокращения в банковской системе.
"Основным инструментом оздоровления портфелей остается списание ранее зарезервированных неработающих активов с одновременным продолжением работы по возвращению средств. Государственные банки на данный момент не видят нормативных препятствий со стороны НБУ и правительства для эффективного урегулирования проблемных долгов", – говорится в сообщении.
В то же время, подчеркивают в НБУ, банки ожидают более эффективной защиты своих прав в судах.
Как сообщалось, по итогам 2020 года кредитный портфель украинских банков сократился на 4,4% – до 1,05 трлн грн, в том числе объем неработающих кредитов (NPL) – на 18,9%, до 430,371 млрд грн.
