Цены на уголь в Китае впервые превысили $300 за тонну

Цены на уголь в Китае выросли до очередного рекорда, впервые превысив отметку $300 за тонну.

Так, стоимость фьючерсов на энергетический уголь на сырьевой бирже Чжэнчжоу к закрытию рынка составила 1835,6 юаня ($287) за тонну, что на 0,4% выше итогового уровня предыдущей сессии, передает Интерфакс-Украина.

В ходе торгов во вторник цена поднималась до 1982 юаней ($302) за тонну. За последние 10 минут сессии она упала на 5,5%, и это, по мнению экспертов, показывает, что трейдеры ждут от властей КНР каких-то действий по сдерживанию роста.

Цена этих контрактов бьет рекорды уже семь сессий подряд, с начала сентября она выросла более чем на треть, отмечает Bloomberg.

Подъему цен на уголь способствовало резкое похолодание в ряде регионов Китая, усугубившее энергетический кризис. Холодная погода в восточной части страны привела к раннему старту отопительного сезона в этом году, что повысило спрос на уголь, запасы которого и так являются довольно низкими.

Ранее власти Китая потребовали от местных производителей угля увеличить добычу и, как ожидается, продолжат ограничивать поставки электроэнергии крупным энергоемким предприятиям в зимний период, чтобы иметь достаточные запасы сырья для отопления.

Власти провинции Гуанси, где сосредоточено производство алюминия, объявили в минувшие выходные, что будут продавать электричество наиболее энергоемким отраслям с 50%-ной наценкой.

Кроме того, Пекин запустил реформу в сфере электроэнергетики, в рамках которой потолок роста цен на электричество по сравнению с базовым тарифом был повышен до 20% с 10%. Реформа, которая вступила в силу в минувшую пятницу, как ожидается, позволит генерирующим компаниям лучше справляться с ростом цен на уголь.

Как сообщалось, по данным Минэнерго, запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний (ГК ТЭС) Украины за последнюю неделю снизились на 6,4% и к 18 октября составляли 623,7 тыс. тонн, что в 4,3 раза меньше утвержденного министерством плана-графика накопления угля на эту дату (2,67 млн тонн).

По словам министра энергетики Германа Галущенко, в октябре 2021 года - марте 2022 года ожидается расход угля на уровне 15,3 млн тонн, из которых украинская добыча составит около 9 млн тонн, а уже законтрактованные объемы импорта составляют около 4 млн тонн. Таким образом,необходимо дополнительно обеспечить импорт около 2 млн тонн угля.