399

Госпогранслужба предупредила о прекращении работы пункта пропуска на админгранице с Крымом

С 19 октября приостановил работу контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, соответствующее решение принято Херсонской ОГА.

В ведомстве не уточняют сроки возобновления работы контрольного пункта.

В то же время Госпогранслужба обращает внимание, что на данном направлении продолжают работу КПВВ "Каланчак" и "Чонгар".

Держприкордонслужба ДПСУ (621) Крим (1070)
