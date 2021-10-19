Госпогранслужба предупредила о прекращении работы пункта пропуска на админгранице с Крымом

С 19 октября приостановил работу контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, соответствующее решение принято Херсонской ОГА.

В ведомстве не уточняют сроки возобновления работы контрольного пункта.

В то же время Госпогранслужба обращает внимание, что на данном направлении продолжают работу КПВВ "Каланчак" и "Чонгар".