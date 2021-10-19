"Нафтогаз" заинтересовался производством водорода из газа, – Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" и ее международные партнеры заинтересованы в производстве водорода из природного газа в Украине – "голубого водорода".

Об этом глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко, выступая на конференции Ньюфолк НКЦ "Бурение. Интенсификация. Экология и охрана труда", передает Интерфакс-Украина.

"Мы считаем, что есть огромный потенциал в "голубом" водороде, пока он дешевле, чем "зеленый". Там, где это нужно и имеет хоть какой-то экономический смысл, мы должны использовать все возможности для этого", – сказал Витренко.

Он также заявил о заинтересованности компании к развитию технологий улавливания углекислого газа из атмосферы. По словам Витренко, они представляют большую возможность для нефтегазовой отрасли с точки зрения декарбонизации.

"Это большая возможность для всей нашей отрасли сделать так, что мы будем даже не просто нейтральными с точки зрения выбросов углерода, но будем делать так, что углерода будет меньше в атмосфере. Мы действительно будем улучшать климатическую ситуацию во всем мире", – сказал глава "Нафтогаза".

Он отметил, что в Украине имеется большое количество скважин, в частности нефтяных, которые могут использоваться для закачки уловленного СО2. Более того, по его словам, этот процесс может увеличить нефтедобычу.

"Все эти вещи, бесспорно, мы должны максимально реализовывать, потому что это перспективно, на это можно привлекать инвестиции, это правильно и отвечает национальным интересам Украины, которые должна реализовывать НАК "Нафтогаз", – считает Витренко.

Как сообщалось, по словам Витренко, НАК "Нафтогаз Украины" также планирует использовать возможности национальной компании для наращивания добычи нефти.