Минэкономики аннулировало лицензию компании по трудоустройству за рубежом

Министерство экономики аннулировало лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом ООО "Украиниан Рекрутмент Системс".

Соответствующий приказ от 19 октября обнародован на сайте ведомства.

Отмечается, что лицензию отозвали, согласно п.8 ч.12 ст.16 Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" и на основании Акта об отказе лицензиата в проведении планового государственного наблюдения (контроля) за соблюдением лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом.

Приказ вступит в силу через 30 дней после его принятия.