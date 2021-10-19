БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
Минэкономики аннулировало лицензию компании по трудоустройству за рубежом

Министерство экономики аннулировало лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом ООО "Украиниан Рекрутмент Системс".

Соответствующий приказ от 19 октября обнародован на сайте ведомства.

Отмечается, что лицензию отозвали, согласно п.8 ч.12 ст.16 Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" и на основании Акта об отказе лицензиата в проведении планового государственного наблюдения (контроля) за соблюдением лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом. 

Приказ вступит в силу через 30 дней после его принятия.

Джерело:  Минэкономики
