Нацбанк ужесточил требования к электронным письмам от юрлиц

Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил требования к электронным документам, которые направляются на электронный почтовый ящик [email protected].

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Отныне финансовые учреждения, другие предприятия, учреждения, организации должны направлять в Национальный банк Украины только оригиналы электронных документов, подписанные квалифицированной электронной подписью, или сканированные электронные копии документов, заверенные квалифицированной электронной подписью (или электронной печатью)", – сказано в сообщении.

В НБУ объясняют, что такие изменения призваны защитить интересы предприятий, учреждений и организаций, которые обращаются в Национальный банк Украины. Кроме того, новые правила отправки документов соответствуют требованиям действующего законодательства.

При этом НБУ отмечает, что обращения граждан и запросы на информацию, которые направляются на электронный почтовый ящик, будут прорабатываться с учетом требований законов "Об обращении граждан", "О доступе к публичной информации" и распорядительных актов Национального банка Украины. Для обращений граждан и запросов на информацию требование квалифицированной электронной подписи не является обязательным.