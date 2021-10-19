Для чиновников Госспецсвязи купили новых автомобилей Toyota на 5,5 миллиона

Департамент обеспечения Государственной службы специальной связи и защиты информации по результатам тендера заказало ООО "Артсити" легковых автомобилей на общую сумму 4,48 млн грн.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", пишут Наші гроші.

Согласно условиям договора, фирма поставит пять авто Toyota Camry в комплектации Elegance по 895,5 тыс. грн. Каждая машина будет иметь 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, подушки безопасности, отделку сидений кожей с перфорацией (комбинация из натуральной и синтетической кожи), мультимедийную систему, а также дополнительные опции: металлический сейф, тонировку стекол, дорожный набор (аптечка, огнетушитель и т.д.), стальную защиту поддона картера двигателя, резиновые и ворсовые коврики.

Такой автомобиль без дополнительных опций в салонах Toyota можно приобрести за 845 тыс. грн.

Кроме того, КП "Укрспецсвязь", основателем которого является Администрация государственной службы специальной связи и защиты информации, 12 октября заключил договор с ООО "Ранд Мотор" на приобретение Toyota Camry за 910 тыс. грн.

У нее будет такая же комплектация Elegance, как и у приобретенных "Тойот" департаментом обеспечения, но без дополнительных опций. То есть, ее цена на 65 тыс. грн. (8%) дороже, чем предлагают на рынке.

На торгах по закупке пяти автомобилей Camry единственным конкурентом ООО "Артсити" россиянина Александра Лалаяна было ООО Фирма "Алмаз мотор, ЛТД" Алексея Шохи и Александра Корниенко, которое предложило большую сумму – 4,5 млн грн. Такой же была ожидаемая стоимость. Фирмы не торговались.

На аукционе по приобретению одной Toyota Camry Elegance единственным конкурентом ООО "Гранд Мотор" Марии Гвоздевой и Татьяны Дерешук было ООО "Сервисный центр "Диамант" Павла Волкова, которое предложило 913 тыс. грн.