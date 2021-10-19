Глава "Энергоатома" пояснил невозможность реализации плана по присоединению Восточного ГОКа

Реализация плана по присоединению к НАЭК "Энергоатом" госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" ("ВостГОК") невозможно из-за его убыточности.

Об этом глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сказал, отвечая на вопросы журналистов в ходе посещения Запорожской АЭС, передает Интерфакс-Украина.

"Это (слияние, – ред.) невозможно сделать, потому что по условиям кредитных соглашений на финансирование комплексной программы энергетической безопасности, а также ЦХОЯТ, мы не должны присоединять к себе какого-либо убыточного субъекта, а "ВостГОК", конечно, убыточный", – сказал Котин.

Вместе с тем он выразил надежду, что назначение нового руководства госпредприятия позволит улучшить финансово-экономическую ситуацию на нем.

"Но сейчас туда назначен новый руководитель, возглавлявший ранее Запорожскую ТЭС, он имеет опыт именно в горном деле, он горный инженер, и я думаю, что мы сейчас найдем общий язык и ситуацию улучшим", – отметил Котин.

"Вопрос не в присоединении, вопрос в организации работы самого "ВостГОКа", в его оздоровлении. Мы можем помочь им, но не можем быть карманом, из которого они берут деньги на всю ту неэффективную деятельность, которую они там проводят", – подчеркнул глава "Энергоатома".

По его словам, долги Восточного ГОКа перед "Энергоатомом" уже превышают 1,5 млрд грн.

Как сообщалось, Кабинет министров 6 октября согласовал назначение и.о. гендиректора ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" Сергея Шовгелю. До этого он по крайней мере с 2007 года работал на руководящих должностях в компаниях Рината Ахметова.

До этого с августа 2020 года Восточный ГОК возглавлял Антона Бендик – бывший топ-менеджер народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!" Александра Фельдмана. Бендик также работал на предприятии, которым владеет вице-премьер-министр - министр регионального развития Алексей Чернышов, который ранее также длительное время возглавлял концерн "Авек холдинг" Фельдмана.

Напомним, Кабинет министров с осени 2020 года рассматривает возможность присоединения "ВостГОКа" к "Энергоатому", что автоматически должно было бы снять вопросы долгов в рамках функционирования единого имущественного комплекса.

В июне Министерство энергетики согласовало концепцию передачи госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" в управление НАЭК "Энергоатом", что, однако, приведет к сокращению выплаты дивидендов энергокомпанией в пользу государства.