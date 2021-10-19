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Министр Абрамовский написал заявление об отставке (обновлено)

Министр Абрамовский написал заявление об отставке (обновлено)

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление об отставке.

Информацию об этом пресс-секретарь министра подтвердила в комментарии Радио Свобода.

"Он написал заявление об отставке", – сообщила она, пообещав предоставить детали о причинах этого решения впоследствии.

Вечером вторника спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук уточнила, что заявление Абрамовского об отставке с занимаемой должности поступило в аппарат Верховной Рады.

Перед этим глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что Абрамовский написал заявление об отставке с занимаемой должности по собственному желанию, передает Интерфакс-Украина.

При этом он высказал убеждение, что за отставку Абрамовского в парламенте будет достаточное количество голосов. 

Он рассказал, что кандидата на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов у политсилы пока нет.

Лидер фракции также допустил, что на эту должность может быть выдвинут кто-то из народных депутатов от "Слуги народа", но ни в коем случае не избранный по одномандатному избирательному округу.

По данным агентства Интерфакс-Украина, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов может возглавить нардеп от "Слуги народа", председатель подкомитета по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин.

Сам Жупанин на вопрос журналистов о том, поступило ли ему уже официальное предложение возглавить профильное министерство, ответил, что нет. Однако он признал, что такая возможность обсуждается.

Ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отмечала, что Верховная Рада может проголосовать за отставку Романа Абрамовского в четверг. Он напомнила, что в прошедшую пятницу Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) дал "достаточно негативную оценку деятельности Министерства экологии".

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Как сообщалось, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский уже подавал на рассмотрение парламента заявление об отставке.в декабре 2020 года. Однако тогда Верховная Рада слышать сняла с повестки дня рассмотрение этого вопроса.

Напомним, Верховная Рада назначила Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов в июне 2020 года.

Абрамовский в 2015-2019 годах был замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. С октября 2019 года – заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины.

До этого работал ООО "Риола-модуль лтд" Владимира Духовича, который ранее был партнером Абрамовского по ООО "НПО "Стальконструкция".

"Риола-модуль Лтд" с 2016 года являлась генподрядчиком строительства детской специализированной больницы "Охматдет", получив связанных с этим проектом подрядов на сумму около 2 млрд грн.

Автор: 

Джерело:  Радио Свобода
відставка (204) Мінекології (184) Арахамія Давид (75) Абрамовський Роман (10)


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ХА-ХА-ХА!!! Можна подумати що ці щури дбають про екологію.
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19.10.2021 19:03 Відповісти
Щури в даному випадку біжуть з корабля, що тоне.
все правильно робить.
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19.10.2021 19:07 Відповісти
Абрамовскій явно не поляк і не українець. Та й не кацап. Ця національність, до якої він належить, славиться великою чуйкою на майбутні шухери. Чуйка спрацювала? Не маю на меті когось образити. Просто у гнаного в усі віки народу справді виробляється загострене відчуття небезпеки. До речі, в українців воно теж є. У справжніх.
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19.10.2021 20:15 Відповісти
Екологію ....на прикладі м.Кам'янське взагалі похоронено в радіаційних відстойниках-"вічного подарунку" Україні від росії. Якщо по простому,є точні дані, всі ці відстойники з міліонами тон найнебезпечніших відходів.....просто Цією Владою Диверсантів і шпигунів КИНУТІ НА ПРИЗВОЛЯЩЕ з принципів їх відношення до безпеки країни: 1 принцип- какаразніца, 2 принцип - і так сайдьот!
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20.10.2021 00:24 Відповісти

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