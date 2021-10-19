Рада изменила порядок назначения директора НАБУ

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины".

Как передает БизнесЦензор, за приятие соответствующего законопроекта №5459-1 авторства депутатов от фракции "Слуга народа" во втором чтении и в целом проголосовали 304 нардепа.

Перед этим депутаты отклонили ряд учтенных комитетом поправок, связанных с проведением ежегодного независимого аудита САП.

Законопроект предлагает изменить статус НАБУ и сделать его центральным органом исполнительной власти со специальным статусом (сегодня НАБУ является государственным правоохранительным органом).

Согласно предложенным изменениям, назначает и увольняет директора НАБУ Кабинет министров, а не президент, как это было раньше. Кабмин также сможет отстранять директора НАБУ от должности, согласно основаниям и в порядке, установленном Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Согласно предложенной редакции закона, Кабинет министров также направляет и координирует деятельность НАБУ, в частности, должен одобрять проект Антикоррупционной стратегии и утверждать госпрограмму по ее реализации, а также координировать предложения по финансированию НАБУ при разработке госбюджета.

Конкурсный отбор на должность директора НАБУ будет проводить конкурсная комиссия, в которую входят шесть человек, из которых три члена комиссии предлагает Кабинет министров и еще три - Кабмин на основании предложений партнеров по развитию, которые оказывали Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции.

Конкурсная комиссия принимает решение 4-мя голосами, в частности, вносит представление о назначении кандидатов на должность директора НАБУ премьер-министру, который обязан в течение 10 дней внести соответствующее представление на рассмотрение Кабмина. Правительство на открытом заседании назначает одного из трех представленных конкурсной комиссией кандидатов директором НАБУ.

Как сообщалось, 28 августа 2020 года Большая палата КСУ признала не соответствующим Конституции указ президента от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). При этом суд предоставил время для внесения изменений в законодательство с учетом этого решения КСУ до 17 декабря 2020 года.