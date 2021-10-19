Кабмин восстановил на должности уволенного полтора года назад главу Госрезерва

Кабинет министров восстановил Ярослава Погорелого на должности председателя Государственного агентства резерва во исполнение решения суда.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №1247-р от 18 октября обнародовано на официальном правительственном портале.

"Во исполнение постановления Шестого апелляционного административного суда от 1 сентября 2021 года восстановить Погорелого Ярослава Андреевича в должности председателя Государственного агентства резерва Украины с 16 мая 2020 года", – сказано в документе.

Как сообщалось, Кабинет министров 13 мая 2020 года решил уволить Ярослава Погорелого с должности председателя Государственного агентства резерва назначив временно исполняющим обязанности этого ведомства Никиту Барабаша. Однако Погорелый оспорил свое увольнение в суде.

Ярослав Погорелый был назначен главой Госрезерва в конце декабря 2019 года.

Ранее он также принимал участие в конкурсе на главу Госгеонедр, известен по работе в СП "Полтавская газонефтяная компания" на должности директора по стратегическому развитию.

СП "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК) входит в структуру компании JKX Oil&Gas, которая занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине, РФ, Венгрии и Словакии. Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций.