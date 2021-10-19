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Кабмин восстановил на должности уволенного полтора года назад главу Госрезерва

Кабмин восстановил на должности уволенного полтора года назад главу Госрезерва

Кабинет министров восстановил Ярослава Погорелого на должности председателя Государственного агентства резерва во исполнение решения суда.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №1247-р от 18 октября обнародовано на официальном правительственном портале.

"Во исполнение постановления Шестого апелляционного административного суда от 1 сентября 2021 года восстановить Погорелого Ярослава Андреевича в должности председателя Государственного агентства резерва Украины с 16 мая 2020 года", – сказано в документе.

Как сообщалось, Кабинет министров 13 мая 2020 года решил уволить Ярослава Погорелого с должности председателя Государственного агентства резерва назначив временно исполняющим обязанности этого ведомства Никиту Барабаша. Однако Погорелый оспорил свое увольнение в суде.

Ярослав Погорелый был назначен главой Госрезерва в конце декабря 2019 года.

Ранее он также принимал участие в конкурсе на главу Госгеонедр, известен по работе в СП "Полтавская газонефтяная компания" на должности директора по стратегическому развитию.

СП "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК) входит в структуру компании JKX Oil&Gas, которая занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине, РФ, Венгрии и Словакии. Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций.

Автор: 

Держрезерв (101) Кабмін (7788) суд (3335)


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