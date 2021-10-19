"Нафтогаз" рассматривает возможность импорта газа из Румынии, – Витренко

Украина рассматривает вариант импорта газа из Румынии.

Об этом заявил глава правдения НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщает пресс-служба компании.

"У нас есть возможность импортировать газ из разных европейских стран – Польши, Венгрии, Словакии, сейчас просчитывается вариант импорта из Румынии", – сказал Витренко.

По его словам, у Украины достаточно диверсифицированный импорт, поэтому есть уверенность в том, что получится обеспечить и платежеспособный спрос украинской промышленности.

"А население уже обеспечено достаточными объемами газа собственной добычи и газом, который есть в хранилищах", – отметил Витренко.

Ранее сообщалось, что в августе объем транспортировки газа из ЕС в Украину составил почти 567 млн ​​кубометров, что стало максимальным месячным показателем в 2021 году. При этом основным направлением импорта газа остается Венгрия – 87% от всего объема.