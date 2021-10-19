БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
788 0

"Нафтогаз" рассматривает возможность импорта газа из Румынии, – Витренко

Украина рассматривает вариант импорта газа из Румынии.

Об этом заявил глава правдения НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщает пресс-служба компании.

"У нас есть возможность импортировать газ из разных европейских стран – Польши, Венгрии, Словакии, сейчас просчитывается вариант импорта из Румынии", – сказал Витренко.

По его словам, у Украины достаточно диверсифицированный импорт, поэтому есть уверенность в том, что получится обеспечить и платежеспособный спрос украинской промышленности.

"А население уже обеспечено достаточными объемами газа собственной добычи и газом, который есть в хранилищах", – отметил Витренко.

Ранее сообщалось, что в августе объем транспортировки газа из ЕС в Украину составил почти 567 млн ​​кубометров, что стало максимальным месячным показателем в 2021 году. При этом основным направлением импорта газа остается Венгрия – 87% от всего объема. 

Автор: 

Джерело:  "Нафтогаз"
газ (7967) імпорт (2350) Нафтогаз (3326) Румунія (300) Вітренко Юрій (264)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 