Львовская область завтра может попасть в "красную" зону карантина

Львовская область уже второй день подряд превышает показатели госпитализации больных коронавирусом и загруженности коек с кислородом. Если ситуация не изменится, то завтра государственная комиссия ТЭБ и НС может объявить красную зону эпидопасности.

Об этом во время брифинга заявил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, передает Укринформ.

"Эпидситуация на Львовщине остается напряженной, но контролируемой. Уровень госпитализации остается и дальше высоким. Если предельно допустимой нормой является 60 госпитализаций на 100 тыс. населения, то у нас есть далеко за 70. Уже вчера и позавчера мы пересекли отметку в 65% загруженности коечной сети с кислородом по области. Если мы преодолеем эту отметку и сегодня, то ожидаем решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС о переводе в красную зону", - отметил Чемерис.

По его словам, согласно постановлению Кабмина, для усиления карантина до красного уровня эпидопасности нужно, чтобы в регионе три дня подряд превышались предельные показатели по крайней мере двух из пяти индикаторов - количество госпитализированных больных, уровень роста госпитализаций, загруженность коек с кислородом, количество ПЦР-тестов или процент выявленных больных.

Кроме того, Чемерис акцентировал, что на пределе находится коэффициент допустимой нормы обнаружения новых инфицированных коронавирусом. Если норма 20%, то на Львовщине он уже несколько дней колеблется от 18,8% до 19,6%. В целом область уже достигла пиковых показателей весенней волны: на сегодняшнее утро 2 828 пациентов находятся в стационарах (среди них 2,5% вакцинированных), ежедневно госпитализируют от 280 до 350 человек. За минувшие сутки на Львовщине от коронавируса умерли 65 человек.

Сейчас в области 23 больницы принимают больных COVID-19 - это 4 400 коек, обеспеченных кислородом. На днях в перечень добавили Золочевскую центральную районную больницу и Львовскую областную клиническую больницу.

По данным Львовской ОГА, за предыдущие сутки, 18 октября, в области провели 2 605 исследований на коронавирус, из них 959 - положительных. В стационарах находится 2 828 (65,31%) больных, из них в реанимации - 184 человека. За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 165 242 человек, умерли 4 263 человека.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 15 579 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. За все время пандемии в Украине заболели 2 660 273 человека, выздоровели 2 337 194 человека, летальных случаев - 61 348, проведено 13 642 447 ПЦР-тестов.

Ранее сообщалось, что Львовская областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение усилить карантин на территории региона с 18 октября, в связи с ростом количества больных и госпитализаций.