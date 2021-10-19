Bees Airline хочет создать пересадочный узел в аэропорту "Одесса"

Лоукостер Bees Airline хочет создать в аэропорту "Одесса" пересадочный узел между своими рейсами.

Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Евгений Хайнацкий, передает avianews.com.

По словам Хайнацкого, расписание построено так, что внутренний рейс Киев-Одесса стыкуется с международными рейсами Bees Airline из Одессы в Тбилиси, Ереван, Гянджу и Прагу в обоих направлениях.

Как подчеркнул Хайнацкий, все рейсы будет совершать один и тот же самолет, поэтому пассажирам не стоит бояться короткой пересадки в Одессе. То есть если вылет одного рейса задержится, пассажир все равно успеет на вылет второго.

"Нужно помнить, что во время пересадки из салона нужно забирать все вещи с собой. Самолет в Одессе будет проходить таможенный контроль, и все, что останется на борту, будет убрано. Также может смениться место в самолете, если его не оплатить заранее на всех рейсах. Например, если вы летели из Тбилиси в Одессу в 5 ряду, то из Одессы в Киев может достаться и 20, и 30 ряд", - рассказал руководитель Bees Airline.

Сейчас лоукостер завершает переговоры с аэропортом "Одесса" о том, чтобы пассажиры, которые следуют с пересадкой, проходили формальности по упрощенной схеме.

После этого лоукостер запустит продажу единых билетов из Киева в Тбилиси, Ереван, Гянджу и Прагу и обратно с пересадкой в Одессе.

Посадочный талон на оба рейса путешественник сможет получать в начальной точке маршрута. Багаж также будут регистрировать до конца, и его не нужно будет получать по прилету в Одессу и нести на стойку регистрации.

Поскольку в аэропорту "Одесса" нет транзитной зоны, после прилета вначале нужно будет выйти в общий зал, а затем проследовать в зону контроля на следующий рейс.

До завершения переговоров с аэропортом "Одесса" Bees Airline будет продавать билеты с пересадкой в Одессе как отдельные проездные документы.

Также пассажиру нужно регистрироваться отдельно на оба полета - в точке вылета и во время пересадки в Одессе. Однако багаж можно попросить отправить до конечной точки маршрута уже сейчас. Об этом нужно сообщить на стойке регистрации при вылете из первого пункта.