Bees Airline хочет создать пересадочный узел в аэропорту "Одесса"
Лоукостер Bees Airline хочет создать в аэропорту "Одесса" пересадочный узел между своими рейсами.
Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Евгений Хайнацкий, передает avianews.com.
По словам Хайнацкого, расписание построено так, что внутренний рейс Киев-Одесса стыкуется с международными рейсами Bees Airline из Одессы в Тбилиси, Ереван, Гянджу и Прагу в обоих направлениях.
Как подчеркнул Хайнацкий, все рейсы будет совершать один и тот же самолет, поэтому пассажирам не стоит бояться короткой пересадки в Одессе. То есть если вылет одного рейса задержится, пассажир все равно успеет на вылет второго.
"Нужно помнить, что во время пересадки из салона нужно забирать все вещи с собой. Самолет в Одессе будет проходить таможенный контроль, и все, что останется на борту, будет убрано. Также может смениться место в самолете, если его не оплатить заранее на всех рейсах. Например, если вы летели из Тбилиси в Одессу в 5 ряду, то из Одессы в Киев может достаться и 20, и 30 ряд", - рассказал руководитель Bees Airline.
Сейчас лоукостер завершает переговоры с аэропортом "Одесса" о том, чтобы пассажиры, которые следуют с пересадкой, проходили формальности по упрощенной схеме.
После этого лоукостер запустит продажу единых билетов из Киева в Тбилиси, Ереван, Гянджу и Прагу и обратно с пересадкой в Одессе.
Посадочный талон на оба рейса путешественник сможет получать в начальной точке маршрута. Багаж также будут регистрировать до конца, и его не нужно будет получать по прилету в Одессу и нести на стойку регистрации.
Поскольку в аэропорту "Одесса" нет транзитной зоны, после прилета вначале нужно будет выйти в общий зал, а затем проследовать в зону контроля на следующий рейс.
До завершения переговоров с аэропортом "Одесса" Bees Airline будет продавать билеты с пересадкой в Одессе как отдельные проездные документы.
Также пассажиру нужно регистрироваться отдельно на оба полета - в точке вылета и во время пересадки в Одессе. Однако багаж можно попросить отправить до конечной точки маршрута уже сейчас. Об этом нужно сообщить на стойке регистрации при вылете из первого пункта.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль