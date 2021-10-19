Нацбанк обновил положение о депозитарной и клиринговой деятельности

Национальный банк Украины обновил Положение об осуществлении депозитарной и клиринговой деятельности и обеспечении осуществления расчетов по сделкам по ценным бумагам НБУ.

Обновление осуществлено в соответствии с законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов", а также с целью совершенствования процессов взаимодействия Национального банка с клиентами.

Соответствующие изменения в Положение предусматривают:

урегулирование порядка обслуживания депозитарием Национального банка расчетов по сделкам по ценным бумагам с соблюдением принципа "поставка ценных бумаг против оплаты" в случаях, когда денежные расчеты обеспечиваются Национальным банком;

установление порядка предоставления ценных бумаг в залог в пользу Национального банка, в частности по операциям по рефинансированию, исключительно с использованием счета в ценных бумагах, открытого в депозитарном учреждении Национального банка;

определение порядка и сроков обслуживания платежей за ценные бумаги и по корпоративным операциям эмитентов с учетом регламента работы СЭП;

определение порядка предоставления депозитарием Национального банка доступа клиентам к дополнительным услугам.

Указанные изменения утверждены постановлением правления Национального банка от 12 октября 2021 года №104 "Об утверждении изменений в Положение об осуществлении депозитарной и клиринговой деятельности и обеспечении осуществления расчетов по сделкам по ценным бумагам Национальным банком Украины". Постановление вступает в силу с 20 октября 2021 года, однако отдельные пункты документа вступят в силу через 30 дней после его официального опубликования, а также с 1 января 2022 года.

Закон Украины №738-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов" был принят в целом Верховной Радой Украины 19 июня 2020 года. Основные положения документа вступили в силу с 1 июля 2021 года.