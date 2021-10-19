Гослесагентство с июля продало на бирже необработанной древесины на 4 миллиарда

Функционирование рынка необработанной древесины после вступления в силу закона о рынке капитала (№738-IX "Об упрощении привлечения инвестиций и внедрении новых финансовых инструментов") с 1 июля 2021 года позволило государству получить 927,5 млн грн дополнительного дохода, всего по новым правилам на Украинской энергетической бирже в августе-сентябре проведено около 500 торгов, реализовано 1,37 млн кубометров продукции на сумму 4,01 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Госагентства лесных ресурсов Украины в Facebook.

"Итоги первых месяцев с момента вступления в силу изменений в законодательстве, по которым установлены новые высокие стандарты торговли необработанной древесиной на товарных биржах, свидетельствуют об активном формирование прозрачных рыночных механизмов и задают направление стабильной работы. На сегодня торги необработанной древесиной осуществляет Украинская энергетическая биржа, где с начала августа проведено около полутысячи торгов. За период с 1 августа по 30 сентября реализовано 1,37 млн кубометров на сумму 4,01 млрд грн с НДС", - сказано в сообщении.

По результатам трех месяцев функционирования рынка по новым правилам, государство получило дополнительный доход на 927,5 млн грн (с НДС) больше относительно выставленной на торги начальной стоимости необработанной древесины.

"Негативные практики в работе электронных площадок на организованном рынке на сегодня уже невозможны. Тщательный надзор со стороны Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Государственного агентства лесных ресурсов Украины является залогом прозрачного и объективного ценообразования и доступа к информации", - подчеркнули в Госагентстве.

Как сообщалось, лесхозы Гослесагентства с вступлением закона о рынке капитала (№738-IX "Об упрощении привлечения инвестиций и внедрении новых финансовых инструментов") сосредоточили продажи 85% ресурсов на УЭБ.

Согласно данным ведомства, за январь-июнь текущего года объем реализации продукции составил 9,2 млрд грн, что на 2,8 млрд грн, или 43%, больше аналогичного периода прошлого года, тогда как заготовка от всех видов рубок возросла лишь на 2% - до 6,72 млн кубометров. В том числе на 7,2 млрд грн было продано необработанной древесины, что на 2,3 млрд грн превышает показатель первого полугодия 2020 года.

УЭБ первой из украинских товарных бирж получила лицензию НКЦБФР, которая с 1 июля стал регулятором не только фондовых, но и товарных бирж.