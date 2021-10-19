СБУ провела обыски на "Киевтеплоэнерго" (обновлено)

Соломенская окружная прокуратура Киева совместно с сотрудниками Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области провели обыски в служебных помещениях КП "Киевтеплоэнерго".

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, обыски были проведены в рамках уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Согласно материалам следствия, между СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" и частным предприятием был заключен договор по капитальному ремонту аварийного участка тепловых сетей от на ул. Антонова в Соломенском районе столицы. Однако сами киевские власти в ходе проверки аудитом КГГА и КП "Киевэкспертиза" установили завышение стоимости выполненных работ и неэффективное использование средств на сумму 1,5 млн грн.

По результатам проведенных следственных действий директору СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность), бывшему директору подрядной организации – в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах и служебный подлог).

"Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Проведенные следственные действия не отразились на работе коммунального предприятия – оно работает в обычном режиме", – уточнили в прокуратуре.

В свою очередь в прес-службе Киевской городской государственной администрации добавили, что уголовное производство открыто на основании рекомендательных выводов Департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА. В ведомстве отметили, что с целью выполнения рекомендации аудита предприятие уже обратилось в суд, который должен проверить вопросу завышения подрядчиком стоимости работ и в случае установления факта причинения такими действиями ущерба предприятию взыскать их с подрядчика в судебном порядке.

В КГГА отмечают, что регулярные обыски в КП "Киевтеплоэнерго" начались в марте 2021 года. Они касались деятельности контрагентов компании. За это время правоохранительными органами на предприятии уже проведено более 16 проверок и обысков.

"Со своей стороны КП "Киевтеплоэнерго" сотрудничало со следователями и в полном объеме предоставляло всю запрашиваемую имеющуюся документацию. Однако во время обыска КП "Киевтеплоэнерго" не имело возможности предоставить документы, поскольку они еще летом были изъяты Нацполицией во время другого обыска", - отмечается в сообщении столичной администрации.