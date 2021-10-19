Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 2,2 миллиарда

Министерство финансов на состоявшемся 19 октября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) увеличило объем привлеченных средств до 2,15 млрд грн за счет размещения валютных ценных бумаг.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие из предложенных ОВГЗ сроком обращения один год были размещены на 1,06 млрд грн под 11,5% годовых, как и неделей ранее.

Облигации сроком обращения два года были проданы на 105,25 млн грн, ставка по ним составила 12,4% годовых.

Кроме того, были размещены номинированные в долларах США двухлетние ОВГЗ на сумму $37,19 млн под 3,9% годовых.

Как сообщалось, Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 12 октября сократило объем привлеченных средств до 514 млн грн, по сравнению с 2,46 млрд грн неделей ранее, сохранив ставки.