Глава "Энергоатома" пояснил ограничение поставок электроэнергии по коммерческим контрактам

НАЭК "Энергоатом" ограничил с 1 октября поставки электроэнергии ряду контрагентов на 20% согласно условиям контрактов и в связи с ростом цены на рынке.

Об этом глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сказал, отвечая на вопросы журналистов в ходе посещения Запорожской АЭС, передает Интерфакс-Украина.

"Это то ограничение, которое было прописано у нас в контракте. Мы имеем право по его условиям на 20% уменьшить поставки", – сказал глава компании.

По словам Котина, "Энергоатом" воспользовался своим правом применить такие ограничения чтобы избежать неоправданных финансовых потерь, учитывая, что цена электроэнергии со временем значительно выросла.

"Там ситуация такая, что был продан объем электроэнергии по ценам, существенно ниже тех, которые сложились на сегодня. Продавалось в июне, а начиная с августа, цена возросла почти вдвое", – пояснил глава НАЭК.

При этом он подчеркнул, что компания оказалась перед выбором: либо вообще разрывать договоры, либо снизить объем поставок.

"Мы пошли на снижение объемов, чтобы не подводить своих контрагентов", – сказал Котин.

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Вместе с тем, отвечая на вопрос об эффективности новой модели спецобязательств по обеспечению населения доступной электроэнергией (ПСО), веденной в действие с 1 октября, глава "Энергоатома" указал, что она позволила стабилизировать финансовое положение компании.

"С введением новой модели наша ситуация стабилизирована полностью, несмотря на то, что ранее мы выполняли ПСО по 15 коп за кВт-ч, что значительно меньше того, сколько мы тратим на производство электроэнергии", – пояснил он.

При этом Котин отметил, что повышение цены ресурса на рынке, в результате чего растет объем компенсации между тарифами для населения (1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч в зависимости от объемов потребления) и рыночной ценой, не скажутся на компании.

"Вырастет объем компенсации, но и значительно выросла доходная часть от продажи электроэнергии", – аргументировал глава "Энергоатома".

Как сообщалось, 30 сентября "Энергоатом" реализовал на "Украинской энергетической бирже" объемы электроэнергии базовой нагрузки (4,9 млн МВт-ч) мощностью 450 МВт на октябрь 2021 года-декабрь 2022 года для компании "Энерго Сбыт Транс" (входит в структуру "Укрзализныци") в режиме специального аукциона по льготной цене.

В то же время "Энергоатом" ограничил своим покупателям (трейдерам и поставщикам) отпуск до 20% ранее проданных на площадке "Украинской энергетической биржи" объемов электроэнергии на период с 1 октября по 31 декабря 2021 года, обосновывая это недостаточностью финансов для выполнения нового механизма ПСО.