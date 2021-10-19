Новый лоукостер Bees Airline планирует за год увеличить количество самолетов вдвое

В течение 2022 года авиакомпания Bees Airline планирует довести размер своего флота с нынешних четырех до восьми самолетов.

Согласно презентационным материалам компнии, весной 2022 года года перевозчик намерен получить 2 самолета, а еще 2 – до конца 2022 года, передает ЦТС..

Четвертый лайнер компании прибыл в Украину в мае 2021 года. Все воздушные суда во флоте Bees Airline – это Boeing 737-800, которые ранее эксплуатировала авиакомпания МАУ.

Ранее сообщалось, что Bees Airline получила права на выполнение чартерных рейсов из Киева и региональных аэропортов Украины по 12 маршрутам в зимний период.

В частности, Bees Airline сможет совершать чартеры из Киева на египетские курорты Хургада, Шарм-эш-Шейх, Марса-Алам, а также во второй по величине город Кении - Момбасу.