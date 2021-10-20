Немецкий аэропорт "Франкфурт-Хан" объявил о банкротстве

Немецкий аэропорт "Франкфурт-Хан" (Frankfurt-Hahn GmbH) объявил о банкротстве,

Об этом заявил управляющий аэропорта Кристоф Гетцманн, передает Интерфакс-Украина.

По данным Гетцманна, на 82,5% аэропорт принадлежит китайскому концерну HNA, китайцы купили долю в 2017 году у федеральной земли Рейнланд-Пфальц примерно за 15 млн евро. Оставшиеся 17,5% принадлежат федеральной земле.

Аэропорт, который ранее был военным аэропортом американского контингента НАТО, обслуживал грузовые перевозки, пассажирские перевозки постепенно сокращались еще до пандемии коронавируса.