Немецкий аэропорт "Франкфурт-Хан" объявил о банкротстве
Немецкий аэропорт "Франкфурт-Хан" (Frankfurt-Hahn GmbH) объявил о банкротстве,
Об этом заявил управляющий аэропорта Кристоф Гетцманн, передает Интерфакс-Украина.
По данным Гетцманна, на 82,5% аэропорт принадлежит китайскому концерну HNA, китайцы купили долю в 2017 году у федеральной земли Рейнланд-Пфальц примерно за 15 млн евро. Оставшиеся 17,5% принадлежат федеральной земле.
Аэропорт, который ранее был военным аэропортом американского контингента НАТО, обслуживал грузовые перевозки, пассажирские перевозки постепенно сокращались еще до пандемии коронавируса.
Джерело: Интерфакс-Украина
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