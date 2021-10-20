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Немецкий аэропорт "Франкфурт-Хан" объявил о банкротстве

Немецкий аэропорт

Немецкий аэропорт "Франкфурт-Хан" (Frankfurt-Hahn GmbH) объявил о банкротстве,

Об этом заявил управляющий аэропорта Кристоф Гетцманн, передает Интерфакс-Украина.

По данным Гетцманна, на 82,5% аэропорт принадлежит китайскому концерну HNA, китайцы купили долю в 2017 году у федеральной земли Рейнланд-Пфальц примерно за 15 млн евро. Оставшиеся 17,5% принадлежат федеральной земле.

Аэропорт, который ранее был военным аэропортом американского контингента НАТО, обслуживал грузовые перевозки, пассажирские перевозки постепенно сокращались еще до пандемии коронавируса.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
аеропорт (1163) банкрутство (555) Німеччина (1888)


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